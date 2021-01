Milano: incendiò casa del vicino con un complice che rimase ucciso, arrestato

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Arrestato a Cinisello Balsamo (Milano) per circonvenzione d’incapace e tentato omicidio aggravato un 57enne pregiudicato e disoccupato, che nel maggio del 2019 aveva tentato di dare fuoco alla casa del vicino assieme al complice. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano insieme a militari della compagnia di Sesto San Giovanni. La vittima era un 58enne italiano invalido al 100% e affetto da psicosi. Le fiamme, che si sono diffuse in modo più rapido del previsto, avevano però avvolto anche il complice, un 55enne di Arcore, che in seguito alle gravi ustioni era morto due giorni dopo al Niguarda di Milano. Anche il 58enne aveva riportato ustioni di II e III grado sul 45% del corpo.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’arrestato, approfittando dello stato d’infermità del vicino e manipolandolo, già dal 2016 lo aveva indotto ad affidargli la gestione della propria pensione d’invalidità pari a 800 euro mensili, facendosi consegnare anche la tessera Bancomat, in cambio dell’impegno a garantirgli i pasti ed il pagamento delle utenze domestiche ma rendendolo del tutto dipendente anche per le spese ordinarie.

L'incendio era stato fatto a scopo intimidatorio, verosimilmente riconducibile al rifiuto, da parte della vittima, di corrispondere ulteriormente alle richieste di denaro dell’uomo. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato condotto in carcere a Monza.