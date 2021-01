Il leader mondiale dei marketplace MirakI lancia Hub italiano

Mirakl, l'unica piattaforma SaaS che consente alle aziende B2B e B2C l’implementazione del proprio marketplace per vendere prodotti e servizi di terze parti attraverso una piattaforma scalabile, annuncia l’avvio dell’Hub italiano dopo gli incoraggianti risultati già conseguiti in Italia. L’iniziativa fa seguito al maggiore fundraising mai effettuato in ambito tech in Francia, pari a 300 milioni di dollari.

Con una consolidata presenza globale e clienti in più di 40 Paesi, il lancio in Italia si posiziona all’interno di un ambizioso piano di crescita avviato dalla piattaforma e conferma la volontà di investire in Italia.

Mirakl consolida ulteriormente la propria leadership in Europa, andando a presidiare un mercato in forte espansione spinto soprattutto dagli effetti della pandemia. In Italia il settore dell'e-commerce è al secondo posto per contributo alla crescita del fatturato complessivo del Paese (19,2%) e quarto per l’occupazione.

Lo sviluppo in Italia

ePrice, cliente dal 2014, e IBS.it, con una collaborazione attiva dal 2016, sono i primi marketplace che fanno leva sulla tecnologia Mirakl in Italia. L’azienda supporta inoltre clienti globali come Leroy Merlin e Decathlon nel loro sviluppo nel nostro Paese. La presenza di un team locale aiuterà quindi l’unicorno francese a estendere significativamente il proprio business sul mercato. A tal fine, la piattaforma prevede di triplicare il team attuale formato da dieci professionisti e incrementare il numero di marketplace basati su tecnologia Mirakl dei principali retailer nazionali, espandendo inoltre l’offerta al settore B2B.

Leonardo Costa, Head of Marketplace di ePrice, il principale Marketplace italiano per venditori professionali, ha commentato "Collaboriamo con Mirakl da oltre 7 anni e dal lancio del Marketplace abbiamo superato i 5000 venditori registrati e ampliato la nostra offerta ad oltre 4 milioni di prodotti diversi. Il Marketplace ci ha permesso non solo di rafforzare la relazione con i nostri clienti abituali, ma di acquisirne di nuovi nelle categorie della Casa, Arredo e beni per la famiglia”.

“Abbiamo obiettivi importanti per il mercato italiano, tra cui posizionare Mirakl come riferimento principale per le nuove iniziative di Platform Economy del Paese”, afferma Philippe Corrot, co-founder and CEO, Mirakl. “Investire nella presenza e nella creazione di un team locale ci permetterà di consolidare la nostra crescita e fornire un servizio migliore ai clienti nazionali. Il modello di crescita di Mirakl si basa sulla creazione di partnership e forti relazioni con i propri clienti, per aiutarli non solo a creare un marketplace ottimizzato, ma anche per guidarli attraverso le sfide che possono incontrare fin dal lancio”.

“Crediamo nel modello marketplace e nella sua rilevanza per il mercato italiano, un Paese che ha la massima priorità per Mirakl. Siamo orgogliosi di accompagnare i nostri clienti italiani fornendo la nostra esperienza, la nostra tecnologia leader e l'accesso a un ecosistema di venditori e partner in rapida crescita. Abbiamo aiutato i principali rivenditori in Europa a creare modelli innovativi di distribuzione per competere con i giganti digitali del retail e ora stiamo facendo lo stesso in Italia”, dichiara Luca Cassina, Vice Presidente Customer Success per l'EMEA di Mirakl.

Lo scenario internazionale

Se il 2021 inizia con un ulteriore segno di sviluppo in Europa, il 2020 ha rappresentato per Mirakl un anno record a livello globale. L’azienda ha visto infatti una crescita del Gross Merchandise Value (GMV) dei marketplace basati su Mirakl del 110% rispetto al 2019, con un valore pari a oltre 3,1 miliardi di dollari. Il round di finanziamento di 300 milioni di dollari guidato dalla società di investimento internazionale Permira ha portato la valutazione dell'azienda a oltre 1,5 miliardi di dollari. A livello globale è prevista l’assunzione di 1.000 nuove figure nei prossimi 3 anni.

Numeri importanti anche per quanto riguarda l’andamento di business: nel corso dell’anno, Mirakl ha siglato contratti con 73 nuovi clienti a livello mondiale, tra cui numerose aziende presenti nella classifica annuale Global 2000, e lanciato 55 nuovi marketplace. Durante il Black Friday, i marketplace alimentati da Mirakl hanno generato 160 milioni di dollari, con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente, mentre gli ordini hanno superato 1,6 milioni di dollari. Lato tecnologico, la Marketplace Platform Mirakl ha mantenuto un uptime di rete del 100%, confermando la propria stabilità e scalabilità anche in presenza di una domanda senza precedenti.