Gregoretti: parte civile, 'Salvini decise di vietare lo sbarco in assolita autonomia' (2)

(Adnkronos) - "Il premier Conte - hanno detto i legali di parte civile - ha detto che neppure nelle riunioni informali tra ministri che erano Toninelli ma anche il ministro degli Esteri, non si era mai parlato di come gestire in concreto la fase dello sbarco che metteva capo a una decisione del ministro dell'Interno".

E ancora: "La decisione sullo sbarco e il trattenimento delle navi che avevano già ottenuto il pos con a bordo i migranti è stata presa da Matteo Salvini". "Queste persone si sono trovare a rimanere trattenute senza alcun motivo, potevano essere spostati negli hotspot".