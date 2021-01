Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Qualsiasi cittadino italiano verrebbe mandato a processo. Noi chiediamo che venga fatta giustizia per questi migranti naufraghi sequestrati sulla nave Gregoretti che vengono da paesi dell'Africa in cui ci sono violenze e guerre". Lo ha detto l'avvocato Daniela Ciancimino, legale di parte civile nel processo Gregoretti a carico di Matteo Salvini per sequestro di persona e abuso di ufficio.