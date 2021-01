Governo: sondaggio Porta a Porta, Iv sale al 4 supera Calenda, partito Conte al 12,5%

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il secondo sondaggio di Antonio Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto dopo l’apertura della crisi di governo rileva una novità: Italia Viva di Renzi, dopo lo strappo, salirebbe al 4% superando Azione di Carlo Calenda che otterrebbe tra il 2.8 e il 3%. Per Porta a porta, Noto ha continuato a testare tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Conte ed un terzo scenario in cui Conte fosse il leader del partito dei 5stelle.

Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l’area di governo (51.7% contro 36.7% nella situazione attuale; 49.2% contro il 39% nel caso in cui Conte formi il suo partito e 50% contro 39.5% con Conte alla guida dei 5Stelle). La Lega di Salvini continua ad essere, nelle intenzioni di voto, il primo partito italiano (variando dal 23.5 al 23% nelle tre ipotesi).