Governo: sondaggio Porta a Porta, Iv sale al 4 supera Calenda, partito Conte al 12,5% (2)

(Adnkronos) - Il Pd rimane secondo partito nella situazione attuale (20%) scende a terza formazione politica con il 15% nella seconda ipotesi con Conte capo di un suo partito ed in questo caso è superato da Fdi che ottiene il 17.5% in tutte le tre ipotesi. Il Pd nel caso in cui i 5Stelle fossero guidati da Conte si attesterebbe al 19% tornando seconda forza politica italiana.

Il M5S, secondo il campione di Noto Sondaggi, avrebbe il 14.% nel panorama elettorale attuale; scenderebbe al 9% con Conte alla guida di un suo partito e, nella terza ipotesi, se l’attuale premier guidasse il Movimento voluto da Grillo salirebbe al 19%. Se Conte formasse il suo partito, e se oggi si andasse al voto, questa formazione politica otterrebbe il 12.5% Forza Italia oscilla d tra 7 e i 5.5%; il dato più basso, nell’ipotesi in cui Conte si presentasse alle elezioni con una sua forza politica.