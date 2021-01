Governo: fonti Iv, 'Renzi dice no incarico a Conte ora, prima mandato esplorativo'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Come Matteo Renzi "ha detto a Mattarella 'noi non siamo ancora disponibili all'incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente'". Così fonti di Italia Viva.

"Se c’è maggioranza, Pd e Cinquestelle devono chiedere l'impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti. No a incarico a Conte ora, sì a un mandato esplorativo".