Governo: Cdm domani alle 13, all'odg provvedimenti in scadenza (4)

(Adnkronos) - E ancora: decreto legislativo recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 - esame definitivo (Affari europei - Politiche agricole alimentari e forestali); Decreto legislativo su "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - esame definitivo (Affari europei - Salute)".

Decreto legislativo su "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - esame definitivo (Affari europei - Salute); Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019 n.105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - esame definitivo (Presidenza - Sviluppo economico);

Infine "esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti a norma dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: Proposta di proroga dello scioglimento di un consiglio comunale; Proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria;".