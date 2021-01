Governo: Causin, 'noi in partito Conte? è elemento di attrazione, non lo escludiamo'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il gruppo ha l’aspirazione di essere il partito di Conte con chiara vocazione europeista? Il gruppo nasce anche perché il premier Conte è un elemento di attrazione proprio per il rapporto che ha avuto con l’Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo”. Così Andrea Causin senatore ex Fi e vicepresidente del neonato gruppo Eu-MAIE-CD, a InBlu2000, la radio nazionale della Conferenza episcopale italiana.

“Da qui a dire che si farà un partito ci sono due anni e mezzo e non è la priorità adesso. Però non escludiamo che da questa iniziativa, che parte in modo tecnico a livello parlamentare, poi possa discendere un’iniziativa politica”.

“Questo gruppo mi auguro nel corso della legislatura possa crescere e poi diventare l’embrione di una politica legata alla figura del presidente Conte in uno scenario proporzionale che possa mettere insieme tante persone che si ritrovano nella convinzione che l’Europa sia un pilastro fondamentale per la crescita del nostro Paese”.