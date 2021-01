Governo: assemblea Iv con Renzi, irritazione su M5s e Di Battista**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Resta la linea del 'no veti'. Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita nella riunione in corso dei gruppi parlamentari con Matteo Renzi in vista della consultazioni domani al Quirinale. La linea, si spiega, è quella del video di Renzi su Fb di oggi pomeriggio che vede al centro il programma innanzitutto. Ma insieme al fatto che Iv non mette veti, sarebbe stato ribadito che anche i renziani non accettano veti. E in particolare il riferimento è sia alla nota diffusa in serata dei 5 stelle che agli attacchi stasera in tv di Alessandro Di Battista che avrebbero provocato non poca irritazione tra i parlamentari Iv.