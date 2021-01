Gm: punta a essere carbon neutral entro 2040, solo auto elettriche al 2035

Detroit, 28 gen. (Adnkronos) - Il gruppo automobilistico statunitense Gm punta a diventare "carbon neutral" entro il 2040 e ha l'obiettivo di produrre esclusivamente auto elettriche al 2035. Lo rende noto Gm in un comunicato annunciando investimenti per 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di auto elettriche e autonome. "General Motors si unisce a governi e aziende di tutto il mondo che lavorano per creare un mondo più sicuro, più green e migliore", commenta Mary Barra, presidente e Ceo di Gm. "Incoraggiamo gli altri a seguire l'esempio", aggiunge.