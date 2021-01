Fmi: con crisi in 2020 +15 punti debito pubblico globale, è al 98% Pil**

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Gli enormi interventi di stimolo e di sostegno varati in risposta alla crisi coronavirus - pari a 14 mila miliardi di dollari - hanno portato a un netto incremento del debito pubblico globale che a fine 2020 avrebbe raggiunto il 98% del PIL globale, con una crescita di 15 punti rispetto all'84% di fine 2019. E' quanto emerge dalle nuove stime del Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale che spiega come in media i deficit pubblici sono stati pari nel 2020 al 13,3% del Pil nelle economie avanzate, al 10,3% per i mercati emergenti e le economie a reddito medio e al 5,7% per le economie a basso reddito nei paesi in via di sviluppo.