Etilika.it estende il target per la campagna di equity crowdfunding

Etilika, la società di e-commerce basata a Roma e specializzata nella vendita online su tutto il territorio nazionale di vini italiani, champagne e superalcolici, conquista gli investitori e, forte della presenza di investitori professionali, estende a 1 milione di euro la sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, avendo superato il precedente hard cap di 500.000 euro in meno di un mese.

“Dopo l’ottima risposta ricevuta da parte di un gruppo di business angels a dicembre, con cui abbiamo chiuso un primo aumento di capitale raccogliendo 425.000 euro, con la campagna su Mamacrowd abbiamo avviato la seconda parte di raccolta offrendo l’opportunità di investimento a nuovi investitori e appassionati di vino. La raccolta in equity crowdfunding è cresciuta esponenzialmente e molto rapidamente, oltre ogni nostra aspettativa, e abbiamo ricevuto numerose richieste di investitori interessati ad entrare nel progetto. Per questo abbiamo valutato di allargare la percentuale di quote aziendali da mettere a disposizione del mercato e di conseguenza di estendere la raccolta fino a 1 milione di euro”, spiegano Michele Trotta e Marco Guerrini, co-fondatori di Etilika.

Alla base della grande partecipazione da parte degli investitori, in un mercato che a livello globale fa circolare 245 milioni di ettolitri di vino l’anno e dove gli acquisti online stanno crescendo rapidamente, c’è il cambiamento radicale nelle abitudini di consumo degli italiani e del modello di distribuzione sul canale HoReCa, nonché la continua crescita dell’interesse comunitario e internazionale per i vini italiani.

Nata a Roma nel 2019, Etilika ha raggiunto in meno di un anno e mezzo una posizione di rilievo che la colloca tra i principali player italiani e ha chiuso il 2020 con un fatturato di 2.700.000€, contro i 200.000€ del secondo semestre 2019. In breve tempo Etilika è infatti diventata un punto di riferimento per milioni di appassionati e un partner affidabile per le più importanti cantine italiane: con più di 1.500 etichette a catalogo, magazzini ottimizzati per lo stoccaggio dei vini, logistica interna che ha gestito nell’ultimo anno picking & packing di più di 40.000 colli e un efficiente servizio di customer care, ha ottenuto più di 4.400 recensioni certificate con la percentuale di clienti soddisfatti più alta del settore (> 99% fonte Feedaty).

Con i fondi raccolti la società punta ad accelerare lo sviluppo sui mercati esteri, migliorare ulteriormente i processi di logistica, aumentare la presenza sui media e le campagne di marketing, incrementare la capacità di selezionare etichette da inserire a catalogo e completare lo sviluppo della sezione HoReCa, dedicata agli operatori del settore. In questo contesto di aperture a singhiozzo e grande incertezza, Etilika sta infatti supportando il settore tramite accordi virtuosi con i distributori, al fine di permettere ai ristoratori di effettuare piccoli ordini e garantire che la cantina sia sempre rifornita, in attesa che si possa tornare a modelli di fornitura più continuativi e di maggior volume.

“Questo è il miglior momento storico per investire su un e-commerce verticale come il nostro: da una parte sempre più consumatori stanno prendendo confidenza con gli acquisti online anche nel Food&Beverage e ne stanno apprezzando gli indubbi vantaggi, dall’altra cantine e produttori stanno aumentando in modo rilevante gli investimenti relativi alla loro presenza su piattaforme digitali”, aggiungono Trotta e Guerrini, che uniscono l’esperienza nel settore del commercio del vino a quella nel settore ICT/Digital. “La nostra enoteca online vanta relazioni commerciali decennali con tutte le più importanti cantine italiane. È evidente che lo spazio per crescere è ancora grande, sia in Italia che all’estero, dove intendiamo ampliare la nostra offerta con un piano di sviluppo chiaro e misurabile”.