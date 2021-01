Digital Magics partecipa al round di investimento di Crea assicurazioni

Crea, startup attiva nello sviluppo di soluzioni per la distribuzione interamente digitale di polizze assicurative, comunica il completamento di un round di investimento per oltre 2 milioni di euro che vede l’ingresso nel capitale, in ottica di partnership industriale, di Step S.p.A., leader in Italia nell’offerta di soluzioni e servizi per l’efficientamento della gestione di reti di filiali e punti vendita dei maggiori gruppi bancari e assicurativi, che prosegue così nel suo percorso di crescita nel digitale.

Grazie all’accordo raggiunto, CREA e STEP aiuteranno le Banche a rafforzare la propria capacità distributiva sui canali fisici e digitali e a incrementare i volumi dei premi erogati nonché il portafoglio dei prodotti offerti alla clientela.

Attraverso il round, a cui partecipano oltre a Step anche CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Acceleratori, con un investimento di 300 mila Euro e gli investitori esistenti, Digital Magics, Velocity Technology EIS Fund, Metrica e Roberto Montandon, Crea si prepara ad accelerare ulteriormente il suo percorso di crescita.

Crea, nata nel 2018, ha creato una piattaforma tecnologica che consente ad intermediari professionisti – broker, agenti e banche – e player di qualsiasi settore, di distribuire prodotti assicurativi digitali, attraverso una soluzione interamente digitale ed immediatamente integrabile all’interno della propria offerta. La startup, che opera attraverso le managing general agent Insurtech MGA S.r.l. ed Insurtech MGA LTD, è un punto di riferimento nel segmento insurtech italiano, con oltre 45.000 polizze e 20 milioni di Euro di premi intermediati.

Feliciano Lombardi, Amministratore Delegato di Crea ha commentato: “Siamo entusiasti dell’ingresso di Step e CDP Venture Capital in CREA. Con loro avremo l’opportunità di valorizzare ulteriormente il nostro progetto digitale che punta ad offrire soluzioni assicurative efficienti, in particolare con il supporto di Step per il segmento bancario. Grazie alla tecnologia, sviluppata internamente, faciliteremo l’integrazione tra Banche e Compagnie di Assicurazioni a beneficio dell’intera filiera distributiva”.

Fabrizio Crespi, Amministratore Delegato di Step ha commentato: “L’operazione oltre ad essere finalizzata a dare ulteriore impulso all’importante progetto di crescita che stiamo portando avanti in Step, è perfettamente coerente con la strategia di business che stiamo implementando: aiutare i nostri clienti a sviluppare il proprio business offrendo soluzioni sempre più digitali - sia in termini di processo che di offerta di prodotti - in grado di semplificare l’operatività di tutti i giorni.”

Stefano Molino, Responsabile Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital SGR – Fondo Italiano Innovazione, ha commentato: “Siamo entusiasti di partecipare alla crescita di una startup come Crea, che opera con successo in un ambito, quello Insurtech, tra i più strategici e in forte crescita sia in Italia che nel resto del mondo. Si tratta infatti di uno dei settori verticali a cui stiamo rivolgendo particolare attenzione, con l’obiettivo di stimolare una crescita sostenibile dell’ecosistema innovativo italiano e un incremento delle capacità competitive del nostro Paese a livello internazionale”.

Michele Novelli, Partner di Digital Magics ha commentato: “L’operazione conferma la posizione di leadership di Digital Magics nel segmento fintech e insurtech, con un portfolio di 22 investimenti che hanno totalizzato una raccolta di oltre 25 M€ ed alla cessione di Moneymour a Klarna ad inizio 2020. Abbiamo seguito Crea fin dalla partecipazione al nostro programma di accelerazione verticale sul fintech e insurtech nel 2018 e proseguito con due follow on in linea con la strategia di investire nelle società del portfolio con maggiore potenzialità”.