(Adnkronos) - Il Napoli batte 4-2 lo Spezia e approda in semifinale di Coppa Italia. Primo tempo in discesa per i partenopei, che vanno a segno con Koulibaly al 5'. Raddoppio di Lozano al 20'e tris di Politano alla mezz'ora. Al 40' quarto gol ad opera di Elmas. Nella ripresa lo Spezia rende meno pesante il passivo con Gyasi al 71' e con Acampora al 73'.