Consultazioni: Merlo, 'nessuna campagna acquisti, nati altri Gruppi mai stati votati'

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Noi non pensiamo a una campagna per allargare il nostro gruppo, parliamo con tutti i colleghi perchè vogliamo allargare la maggioranza, senza escludere nessuno. Come si fa sempre, come è successo nel 2011 con Fini e Berlusconi e in altri momenti. Ci sono anche gruppi parlamentari che nascono in una legislatura senza essere stati votati con il loro simbolo da nessun italiano per allargare la maggioranza". Lo ha detto Ricardo Merlo dopo le consultazioni al Quirinale.