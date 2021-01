Nel 2019 si contano oltre 160.000 piccole e medie imprese. Il ruolo svolto da queste aziende non solo è importante, ma potremmo dire è l’essenza del sistema economico italiano. Lo hanno scoperto anche i burocrati dell’Unione Europea, certificando che i posti di lavoro delle Pmi italiane sono ben il 79% (contro il 67% delle media europea) e il valore creato è del 68% del Pil contro il 57% delle media europea.

Le Pmi italiane sono state storicamente caratterizzate da un elevato indebitamento bancario, un basso patrimonio netto e dall'utilizzo di garanzie personali nei confronti delle banche. Dopo la crisi finanziaria del 2008 è iniziato un processo di cambiamento che ha portato le Pmi italiane a mettere in discussione il proprio modello di finanziamento, non più sostenibile solo dal sistema bancario.

Pertanto, la struttura di finanziamento delle Pmi italiane sta cambiando rispetto al passato. Secondo il rapporto Cerved 2019, ci sono più fonti di equity nelle scelte di finanziamento: in particolare il Rapporto indica un trend positivo di aumento del capitale di rischio con tassi di crescita superiori all'8% annuo. È quindi chiaro che le Pmi cercano un maggiore equilibrio nelle loro fonti finanziarie rispetto ai valori pre-crisi in cui l'utilizzo del debito era la principale fonte di finanziamento. Inoltre, secondo il rapporto mensile sulle Banche di Banca d'Italia di dicembre 2019, i prestiti alle Pmi si attestavano a 647miliardi di euro, mentre 10 anni prima, a settembre 2009, l'importo era di 856 miliardi di euro: un taglio di ben il 30%.

Ma vi sono anche altre tendenze osservabili nel sistema bancario italiano: il regime di tassi negativi significa che le banche non offrono più interessi ai depositanti, ma al contrario fissano un prezzo per mantenere i loro soldi. Al tempo stesso, secondo l’indagine sopracitata, le Pmi italiane sono diventate più pessimiste riguardo all'accesso al credito delle banche: oltre ad avere meno accesso ai finanziamenti bancari, per ben il 27% denunciano pure un aumento dei tassi di interesse pagati. Insomma, dal sistema bancario arrivano meno soldi e ad un costo maggiore.

Ci sono anche altre tendenze a cui stiamo assistendo nel sistema bancario italiano: le banche stanno offrendo tassi negativi ai loro depositanti e questo significa che le banche non offrono più interessi ai depositanti, ma piuttosto fissano un prezzo per mantenere i loro soldi. Questo dimostra che le banche non sono più interessate a prestare denaro, ma per fare ricavi preferiscono fornire altri servizi con meno rischi e maggior redditività, come quelli assicurativi o di riscossioni tributi dello Stato.

La conseguenza di tutto questo è la cosiddetta disintermediazione del credito – che sarebbe più corretto definire intermediazione diretta del credito – che consiste nell’accedere al credito senza le banche (del resto sono esse stesse a non essere interessate a fornirlo) e nello sviluppo della finanza alternativa o, come viene chiamata dal mainstream, attività bancaria nascosta.

Ma quali sono gli strumenti finanza alternativa? Minibond, crowdfunding, scambio di fatture, prestiti diretti, Ico e offerta di token, Private Equity&debt e Venture Capital. Secondo il rapporto del Politecnico di Milano, le nuove forme di finanziamento alternativo tra luglio 2018 e giugno 2019 ammontavano già a quasi 3 miliardi di euro.

Questo fenomeno cattura un momento storico di grande interesse sia per gli attori della finanza alternativa che per le Pmi italiane. In particolare le Pmi innovative non hanno alternative al finanziamento alternativo, considerata la difficoltà delle banche a valutarne il merito creditizio (ci vorrebbero i vecchi direttori di filiale, ma ormai sono stati sostituiti da luce verde o rossa di un computer: peccato, erano il fiore all’occhiello del sistema bancario).

La finanza alternativa innovativa, che il sistema anglosassone definisce in modo positivo come Fintech (Finanza&Tecnologia) utilizza dati e tecnologia per migliorare i servizi alle Pmi. IL 25% delle Pmi in tutto il mondo hanno utilizzato negli ultimi sei mesi i servizi forniti dalle Fintech. Servizi che vanno dai quelli bancari di base a quelli più evoluti come know-your-customer (Kyc) e antiriciclaggio (Aam), come ad esempio il servizio di Video-Firma di Visabit e quelli di FD Fiduciaria Digitale. Il mercato delle Fintech sia come opportunità, che dimensione che velocità di crescita non può che essere positivo.

A causa del Covid-19, la Bce ha stimato che dal 2021 le Pmi europee avranno un bisogno finanziario di 1000 miliardi di euro. Sommando tutti i vari bazooka della Bce, dal Pepp al App, si arriva a 500 miliardi. E gli altri 500? Non potranno che arrivare dalla tanto mal sopportata finanza alternativa. Ciò significa che la finanza alternativa raggiungerà quella tradizionale. E se questo è il trend, fra qualche anno si parlerà di Finanza e di vecchia finanza.

La Finanza Alternativa delle Fintech è la migliore possibilità per far crescere le piccole imprese e prosperare insieme a loro e, al contempo, costruire un sistema finanziario più democratico senza poteri centrali eletti da nessuno.