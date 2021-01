Milano: circa 32mila buoni taxi utilizzati tra agosto e dicembre (2)

(Adnkronos) - Per i buoni taxi era stato definito un contributo pari al costo complessivo della corsa per le persone over 65 e disabili in situazione di particolare fragilità, secondo la valutazione della direzione Politiche Sociali. Per quanto riguarda invece tutte le altre categorie il contributo era sempre di 10 euro massimo per ciascuna corsa in taxi - effettuata con carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto richiedente - per un massimo di due utilizzi al giorno. Il servizio di bonus taxi nel 2020 è stato erogato grazie alle risorse del fondo per l'emergenza Covid-19 raccolto da Milano. Nel frattempo, nel mese di dicembre si sono resi disponibili fondi del Governo destinati a buoni taxi e Milano, che ne aveva fatto richiesta per tempo, potrà utilizzarli nel 2021, come indicato nel decreto "milleproroghe" approvato recentemente dal Parlamento. Per i buoni taxi l'Amministrazione aveva stanziato 700.000 euro e sono ancora disponibili circa 314 mila euro.

"Il bonus taxi ha una funzione importante, per questo lo stiamo riorganizzando secondo nuovi criteri definiti dal decreto nazionale", dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. In settimana, "è già previsto un confronto con le categorie taxi cui seguirà una delibera di Giunta per la definizione del sistema. Prevediamo anche una semplificazione nelle modalità di erogazione alla luce dell'esperienza maturata in questi mesi".

Il decreto modifica leggermente i criteri evidenziati per individuare i destinatari del bonus taxi: prevede che i buoni siano destinati a persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, o persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, o persone in stato di bisogno, tutte esclusivamente residenti nel Comune di Milano. Il nuovo bonus consentirà di erogare un contributo pari alla metà del costo della corsa.