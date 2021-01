Per l’evoluzione della Pmi in chiave 4.0 vedi alla voce «Pesaro», in un distretto già noto per l’imprenditoria del mobile, le cucine, la componentistica meccanica. Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, materiali tecnologici e metallo. Fondata nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Industria e finanza, i due ingredienti per avere successo sui mercati e spingere l’acceleratore a livello internazionale, dove oggi si fanno per lo più i destini e le fortune delle aziende, non essendo sufficiente il mercato nazionale a sostenere una crescita da numeri uno. Biesse Group nel suo ambito lo è, e se chiedete a Paolo Tarchioni, direttore Innovazione Biesse Group, qual è la chiave del successo vi risponderà senza esitare l’innovazione. Perché questa – e torniamo all’inizio – è l’evoluzione naturale di una Pmi in tempi di industria 4.0 e oltre.

«Fare azienda oggi vuol dire investire e sviluppare innovazione in ogni processo aziendale, portando ogni giorno l’asticella un po’ più in alto rispetto a noi stessi e ai competitor», spiega Tarchioni. «In Biesse Group investiamo ogni anno il 4-5% del fatturato in innovazione di prodotto, ma abbiamo avviato un progetto che si chiama Open-I, un modello aperto di innovazione in cui coltivare relazioni con il mondo accademico, la ricerca, acceleratori e venture capital per accedere alla cultura dell’innovazione in tutto il mondo. L’attività punta a individuare realtà anche in fase di start up o scale up, ma con il potenziale di ampliare il business di Biesse Group». Scouting, analisi, selezione, start up, mentoring e tutoring sono le fasi che guidano un processo di open innovation. Open-I si presenta come un’unità organizzativa multifunzionale, multiculturale e multigeografica, con persone interne ed esterne dedicate a migliorare i processi tecnologici, di business e organizzativi.

Un esempio virtuoso è il progetto avviato da qualche mese in Israele, un paese leader nella ricerca e sperimentazione sulle tecnologie oggi di punta, come IoT, cyber, blockchain, virtual manufactoring. In collaborazione con lo Adlerinlight Technology Observatory israeliano sono stati individuati, a seguito di un processo di scouting tecnologico, alcuni partner che potessero aiutarli nell’aprire rapporti privilegiati con interlocutori locali. «In Israele non abbiamo una sede, ma ci siamo appoggiati all’Osservatorio», spiega Tarchioni. E, in effetti, nel 2020 Biesse Group ha avviato in Israele due progetti promettenti. Il primo con Massivit, una start up che opera nell’additive manufactuing , il secondo con l’ Innovation lab di HamLet, riconosciuto dall’ Authority israeliana e dedicato ai temi della Industry 4.0 . «I migliori progetti individuati e selezionati dal nostro Comitato Innovazione saranno poi integrati nell’attività di R&D. Non siamo però un incubatore o acceleratore: il nostro obiettivo non è monetizzare dopo qualche anno attraverso una exit, ma portare in casa Biesse l'innovazione. Inoltre, un incubatore punta contemporaneamente su molte realtà e solo le migliori sopravvivono, da noi la selezione si limita a 2-3 realtà all’anno, in modo da poterle veramente seguire»».

Open-I non è solo Israele. Altri progetti analoghi sono in via di implementazione in varie parti del mondo, Germania e UK, in Europa, Stati Uniti, India e Corea del sud. In Italia verrà finanziato dal MISE un progetto di Intelligence 5.0 e dalla Commissione Europea il progetto i4Q (Industrial Data Services for Quality Control in Smart Manufacturing).

Come l’innovazione, a cui è in qualche modo legata, anche la sostenibilità è pervasiva e trasversale ai vari processi aziendali. Il gruppo conferma la propria attenzione verso l’ambiente puntando a una produzione sempre più orientata all’efficientamento energetico, utilizzando maggiore energia da fonti rinnovabili certificata GO (Garanzia d’Origine), così da ridurre significativamente le emissioni indirette di CO2. Inoltre, è impegnato anche sul fronte dell’attenzione e centralità delle persone che operano nei propri stabilimenti. Biesse SpA ha avviato un processo di formalizzazione e certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi dello Standard internazionale UNI ISO 45001 al fine di garantire ai propri dipendenti elevati livelli di salute e sicurezza. «L’obiettivo», conclude Tarchioni, «è diffondere ulteriormente quella cultura del benessere dei lavoratori, condivisa con i diversi stakeholder del gruppo, in grado di produrre anche un maggiore senso di appartenenza all’azienda, condivisione dei suoi valori e un miglioramento continuo delle performance».