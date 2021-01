Governo: Zingaretti, 'nessuna intenzione di cercare esecutivo a qualunque costo'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi", ha aggiunto.