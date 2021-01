Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "E’ stato Renzi ha creare questo casino delinquenziale e non può essere lui la soluzione" . Lo ha detto Danilo Toninelli a LabParlamento.it. "Renzi non è il solo nel partito. Secondo me i suoi compagni di Italia Viva si trovano parecchio a disagio, magari non hanno avuto ancora la forza di esprimersi, ma non seguiranno Renzi fino alla morte".