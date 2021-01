Governo: Sereni, 'bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Così Marina Sereni, esponente di AreaDem.

"La crisi politica è stata aperta in modo sbagliato e incomprensibile, le sfide che il Paese ha di fronte sono straordinariamente impegnative: lotta alla pandemia e piano vaccinale; approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza come strumento per spingere l’Italia lungo il sentiero dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le riforme necessarie a recuperare efficienza e competitività e ad accompagnare lavoratori e imprese fuori dall’emergenza".

"La proposta che avanzeremo al Presidente della Repubblica di incaricare il Presidente Conte per formare un nuovo Governo europeista e riformatore sulla base di una maggioranza parlamentare coesa e ampia è l’unico modo per superare rapidamente la crisi e per dare a lavoratori, imprese, famiglie risposte all’altezza dei problemi aperti”.