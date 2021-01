Governo: Renzi, 'crisi economica, sanitaria e educativa, ci giochiamo osso del collo'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "L'Italia si sta giocando l'osso del collo perchè, prima della crisi politica, c'è una crisi economica, sanitaria ed educativa senza precedenti". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb.

Il leader di Iv ricorda il crollo del Pil, i rischi con la fine blocco dei licenziamenti ed insieme l'opportunità dei fondi Ue che "non vanno dati a pioggia", "no alla mance". E poi sul capitolo sanitario Renzi chiede che "la campagna di vaccinazione di massa sia organizzata ora" per essere pronti quando saranno disponibili i vaccini. E infine sulla scuola la cui ripartenza andava "organizzata 8 mesi fa, quando ne parlammo noi", dice Renzi criticando lo spreco dei fondi per i banchi a rotelle.

"A tutti quelli che vi dicono che non c'è un argomento per questa crisi, fate vedere i dati della situazione economica, sanitaria ed educativa".