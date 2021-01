Governo: Mirabelli, 'da Mattarella per reincarico a Conte'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Per il PD, questo nuovo Governo può ripartire con una maggioranza più larga. Per noi Conte è l’unico che garantisce un equilibrio a quella maggioranza, che in Parlamento comunque si è manifestata. Andremo, quindi, dal Presidente della Repubblica a chiedere di ridare il mandato a Conte". Lo ha detto Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, questa mattina a Tv7 Gold.

"Valuteremo se e chi, fuori dalla maggioranza che già propone Conte, si impegnerà a raccogliere questo invito e sarà pronto a impegnarsi per questi obiettivi: la lotta alla pandemia, il Recovery Plan e fare alcune riforme di cui il Paese ha assolutamente bisogno, a partire da quella della legge elettorale", ha aggiunto.

"Capisco lo sconcerto dei cittadini di fronte ad una crisi che è stata aperta in maniera totalmente incomprensibile e non certo per risolvere i problemi degli italiani. Ora si è aperto un teatrino totalmente incomprensibile e c’è chi sta parlando, invece, di elezioni anticipate e chi sta parlando del Paese come se la pandemia fosse stata prodotta dal governo o dall’avversario politico. Penso che, invece, questo sia il momento di far prevalere la responsabilità e la necessità di dare risposte, altrimenti, il rischio è che la politica e le istituzioni si allontanino sempre più dai cittadini e poi si generi l’antipolitica”, ha concluso Mirabelli.