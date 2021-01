Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. "Renzi è pericoloso perché non cambia, il governo sarebbe ancora debole" e il leader di Iv continuerebbe ad attaccare, "a tirare fuori il Mes. Oggi che c'è la pandemia, è più difficile votare e si fa scudo su questo".