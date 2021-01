Covid, a Palermo 90% operatori di Polizia disponibile a vaccinarsi

PALERMO (ITALPRESS) - "La Polizia è una categoria a rischio contagio, come le altre forze dell'ordine, e noi abbiamo già avuto una massiccia adesione dei nostri operatori ai vaccini. Siamo intorno al 90%". A renderlo noto, in una intervista all'Italpress, è il questore di Palermo Leopoldo Laricchia. "Si tratta di 2300 uomini soltanto per la Questura e di 3500 complessivi della Polizia di Stato di Palermo. Stiamo aspettando che tocchi a noi. Il nostro turno dovrebbe essere in primavera - ha detto Laricchia -. Appena ci toccherà io sarò il primo, insieme a tutti gli altri, a dare l'esempio". (ITALPRESS). mra/abr/red 27-Gen-21 11:12