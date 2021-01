Cinema: Elliot Page ed Emma Portner divorziano, 'decisione difficile'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - L'attore Elliot Page e la coreografa Emma Portner hanno deciso di divorziare dopo tre anni di matrimonio. Lo rivelano i media americani. "Dopo molta riflessione e attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare dopo la nostra separazione la scorsa estate", ha detto la coppia canadese in una nota. "Abbiamo il massimo rispetto l'uno per l'altro, e resteremo amici intimi". La coppia non ha fornito ulteriori dettagli.

Page, attore 33enne nominato all'Oscar, ha rivelato al mondo di essere transgender nel 2020, una decisione ampiamente sostenuta ed elogiata dai suoi numerosi fan e colleghi attori. Page, precedentemente noto come Ellen Page, all'epoca disse che non riusciva nemmeno ad esprimere "quanto sia straordinario amare finalmente chi sono abbastanza per perseguire il mio io autentico".

Page ha ricevuto riconoscimenti internazionali per la sua interpretazione di un'adolescente incinta nel film del 2007 'Juno'. Tra gli altri film importanti 'Inception' e la serie 'X-Men'. Recentemente recitato nella serie Netflix 'The Umbrella Academy'. L'ex moglie Emma Portner, ballerina e coreografa a Broadway, 26 anni, ha detto di aver sempre sostenuto la decisione di Page.