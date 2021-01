Belluzzo International Partners si fonde in Italia con Mercanti e Associati

Belluzzo International Partners, gruppo di advisory indipendente, integrato e multidisciplinare al servizio di famiglie e business, attivo a Londra, Milano, Verona, Singapore e Lugano, e con corrispondenti internazionali in oltre 100 Paesi, e Mercanti e Associati, studio legale e tributario di rilevanza nazionale con sedi a Milano e Verona, uniscono le rispettive storie professionali in Italia dando vita a “Belluzzo Mercanti”.

La nuova associazione professionale – che porta il totale dei professionisti di Belluzzo International Partners a 73, di cui 27 partner, nel mondo – ha l’obiettivo di perseguire un significativo percorso di crescita combinando l’expertise Wealth, Tax e Internazionale di Belluzzo con il forte presidio delle practice giuridiche Societario, Banking e Real estate di Mercanti.

Questa fusione suggella l’unione di due eccellenze nei rispettivi settori professionali dando vita a uno studio professionale indipendente, internazionale e multi-giurisdizionale che potrà offrire ai propri clienti servizi tailor-made di alto livello nelle aree della fiscalità nazionale e internazionale, del transfer pricing e della pianificazione dei patrimoni privati, dei trust e dei passaggi generazionali e del diritto bancario, finanziario, civile, commerciale, societario e immobiliare.

“L’operazione Belluzzo Mercanti crea un nuovo soggetto italiano che integra le competenze e le esperienze di Belluzzo, che si è recentemente arricchita di TLF Studio Associato, con quelle di Mercanti e Associati – afferma Luigi Belluzzo, Founding Partner di Belluzzo International Partners – portando qualità, competenza ed esperienza al servizio di una clientela sempre più esigente e internazionale, che si integra a sua volta con la presenza estera di Belluzzo International Partners. Il nostro posizionamento distintivo, in particolare di one-firm model al servizio del family business, si rafforza così nelle aree Wealth, Law, Tax e Finance dove rappresentiamo posizioni di eccellenza sia in Italia che nel Regno Unito, a Singapore, in Svizzera e nelle principali piazze finanziarie dove abbiamo corrispondenti fidati.”

“La costituzione di Belluzzo Mercanti - proseguono Giuseppe e Giovanni Mercanti, Name Partner della nuova entità - si allinea perfettamente all’idea di sviluppo che entrambe le realtà professionali custodivano e perseguivano singolarmente: uno studio multidisciplinare internazionalizzato ove le practice legali e quelle più squisitamente tributarie e “finance” operino in maniera coordinata con la finalità di fornire al cliente una consulenza di alto livello.”