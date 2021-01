Sap e Microsoft ampliano la partnership e integrano Teams in tutte le soluzioni

SAP e Microsoft hanno annunciato l’intenzione di integrare Microsoft Teams con la suite di soluzioni SAP. Le società hanno inoltre formalizzato l’estensione della partnership strategica già esistente per accelerare l’adozione di SAP S/4HANA su Microsoft Azure. Si tratta di un impegno comune delle due aziende per semplificare e ottimizzare i processi di trasformazione dei clienti verso il cloud.

“Nuovi modi di lavorare, collaborare e interagire stanno completamente trasformando il modo in cui operiamo”, ha affermato Christian Klein, CEO di SAP e membro dell'Executive Board. “Integrando Microsoft Teams nel nostro portafoglio di soluzioni, porteremo la collaborazione a un livello superiore, ridefinendo insieme il futuro del lavoro e dando vita a un modello di impresa senza attriti. La solida partnership con Microsoft è volta a far crescere i clienti e garantire loro successo. Ecco perché stiamo estendendo anche l'interoperabilità con Azure”.

Molto è cambiato nell’ultimo anno, il lavoro è diventato più virtuale ed è aumentato l’utilizzo e la fiducia in Microsoft Teams per le riunioni, le comunicazioni e in generale per collaborare. Per facilitare questi cambiamenti sia nella sfera lavorativa che sociale, SAP e Microsoft stanno realizzando nuove integrazioni tra Microsoft Teams e le soluzioni SAP, come SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors e SAP Customer Experience. L’obiettivo è di creare innovazione, aumentare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti, fornire apprendimento collaborativo e sostenere la crescita globale. Queste integrazioni dovrebbero essere disponibili a metà 2021.

“Il tema della trasformazione digitale non è mai stato così urgente”, ha affermato Satya Nadella, CEO di Microsoft. “Unendo la potenza di Azure e di Teams con le soluzioni SAP, aiuteremo più organizzazioni a sfruttare la potenza del cloud in modo che possano adattarsi e innovare più rapidamente in futuro”.

Le due aziende stanno inoltre espandendo la loro partnership per il cloud annunciata nel 2019, che mira a introdurre nuove offerte nell'automazione e integrazione del cloud per SAP S/4HANA su Microsoft Azure. Insieme, Microsoft e SAP stanno ampliando la capacità di gestione dei processi mission-critical di un'organizzazione su Azure aiutando le imprese a modernizzare le loro applicazioni. SAP e Microsoft forniranno ai clienti:

Semplificazione durante la migrazione da versioni di SAP ERP on-premise a SAP S/4HANA nel cloud. Oltre alle roadmap specifiche per settore e alle architetture di riferimento per il cloud, SAP e Microsoft continueranno a co-innovare per SAP S/4HANA su Azure.

Rafforzamento degli impegni congiunti con clienti e partner. Oltre all’integrazione di prodotto, SAP, Microsoft e i partner system integrator continueranno a fornire ai clienti piani di azione per diventare aziende digitali. Ciò include architetture di riferimento semplici e adottabili in tempi rapidi e indicazioni tecniche per aiutare le imprese nel loro viaggio verso il cloud.

Maggiori investimenti in piattaforma e infrastruttura. Le due società lavoreranno insieme anche per lo sviluppo di migrazioni automatizzate, migliori operazioni, e sistemi di monitoraggio e sicurezza.

I clienti preferiscono significativamente Azure quando migrano SAP S/4HANA da versione on-premise al cloud.

“Come parte del nostro processo di trasformazione, siamo passati a SAP S/4HANA”, ha affermato John Hill, chief information officer e senior vice president di Business Planning di Carhartt. “La gestione della soluzione SAP su Microsoft Azure consente la velocità, la disponibilità, la scalabilità e l'elasticità di cui abbiamo bisogno per una maggiore visibilità e una migliore efficienza in tutta la nostra organizzazione. La pandemia ha colpito mentre eravamo nel bel mezzo della nostra implementazione SAP. Utilizzando Teams, siamo stati in grado di continuare a lavorare sul progetto, rispettare i tempi e tenere tutte le persone coinvolte allineate. La combinazione di SAP e Microsoft è stata particolarmente utile durante un periodo difficile”.

“Durante la pandemia SAP S/4HANA ci ha fornito visibilità in tempo reale sul nostro inventario, che è fondamentale per noi che siamo un’azienda di vendita al dettaglio di farmaci e prodotti sanitari”, ha affermato Francesco Tinto, vicepresidente senior di Walgreens Boots Alliance e global chief information officer. “Abbiamo scelto di eseguire SAP S/4HANA su Azure per via della sua agilità e flessibilità a scalare rapidamente andando incontro alle nostre esigenze di business. Ora abbiamo accesso ai nostri dati in un unico posto in modo da poter offrire la migliore esperienza possibile ai clienti sia online che nei nostri negozi. Microsoft Teams, insieme alle soluzioni SAP, ci ha aiutato a superare le sfide della business continuity e ha consentito ai nostri dipendenti di collaborare in modo molto efficace nonostante il passaggio dall'ufficio al lavoro da remoto”.

“Quando si tratta di fornire ai nostri clienti dispositivi di protezione individuale, non possiamo essere in ritardo, quindi ci affidiamo a SAP e Microsoft per l’infrastruttura digitale che è essenziale per gestire la nostra supply chain senza problemi”, ha affermato Helge Brummer, vice presidente di Coats per Technical Infrastructure, Support & Operations. “La combinazione di Microsoft Teams con le nostre soluzioni SAP ha permesso ai nostri dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo garantendo la consegna puntuale degli ordini ai nostri clienti, aiutando le persone che mettono a rischio la propria vita lavorando in prima linea”.

Il sostegno di SAP ad Azure per la migrazione al cloud delle soluzioni ERP si riflette nel feedback positivo dei clienti sulla collaborazione tra le due aziende. SAP e Microsoft continueranno a rendere i processi di migrazione più semplici e ad aumentare la fiducia dei clienti nella gestione del loro business digitale nel cloud. Allo stesso tempo, molte imprese stanno esprimendo il desiderio di mantenere ambienti multi-cloud. SAP continua con la sua politica di lunga data di supporto per quelle aziende che richiedono soluzioni alternative in base alle proprie specifiche.