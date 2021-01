Governo: Rosato, 'Conte? nessun veto ma serve esecutivo più solido'**

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Conte? Noi mai abbiamo messo veti su nessuno. Non lo abbiamo fatto a dicembre, né in aula quando ci siamo astenuti e non lo facciamo neanche adesso". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews.

Ma, aggiunge, "serve un governo più solido. Questo governo non aveva più un programma" si andava avanti solo "con decreti di emergenza" e anche su questi "con grande fatica". Ora "se si trova una sintesi sulle questioni programmatiche principali, prima fra tutte il Recovery", una soluzione si trova.