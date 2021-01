Governo: Fedeli, 'con forze europeiste e Conte punto di equilibrio'

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "La responsabilità che oggi il Paese ci chiede è di fare presto e bene per chiudere la crisi e creare le condizioni per garantire i ristori attesi dai settori più in difficoltà e una rapida, piena e seria attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

"Da questo punto di vista possiamo e dobbiamo avere piena fiducia nella sapienza istituzionale del presidente Mattarella nel guidare al meglio questa fase politica e costituzionale. Alla classe politica e ai partiti spetta il dovere, e su questo si misurerà la sua qualità, di mettere al centro quello che è oggi l'interesse principale e generale del Paese: un patto di legislatura fondato su una maggioranza larga in grado di condividere gli obiettivi per la ripresa nazionale", aggiunge.

"Non è questo il tempo dei veti. Il perimetro di questa maggioranza, che ha e deve avere in Giuseppe Conte il suo punto di equilibrio, è stato già indicato e deve includere tutte le forze europeiste, liberali e progressiste rappresentate in Parlamento", conclude Fedeli.