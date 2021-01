Fmi: migliora a +5,5% stima crescita globale in 2021 su speranza vaccini**

Roma, 26 gen. -(Adnkronos) - Nonostante uno scenario globale ancora segnato da una "eccezionale incertezza" l'economia globale dovrebbe crescere del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. Sono le nuove stime fornite dal Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso, una previsione che per il 2021 è rivista di 0,3 punti rispetto a quella precedente, e in cui si riflettono le aspettative di un rafforzamento dell'attività, sostenuto dalla diffusione dei vaccini nel corso dell'anno e dai consistenti interventi fiscali di stimolo in alcune grandi economie.

La ripresa prevista quest'anno segue il grave crollo del 2020 (che il Fondo stima a -3,5% a livello globale, un dato migliore di 0,9 punti rispetto alle previsioni precedenti) una contrazione che "ha avuto gravi ripercussioni negative su donne, giovani, poveri, lavoratori irregolari o che operano in settori ad alta intensità di contatto".