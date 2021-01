Digital Magics e Cdp Venture Capital puntano su 14 startup innovative

Digital Magics S.p.A e CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, dando seguito alle operazioni di co-investimento effettuate a settembre dello scorso anno, hanno effettuato un nuovo round di investimenti, portando da 6 a 14 il numero di startup italiane innovative che ne hanno beneficiato. L’ammontare degli investimenti raggiunge quindi in totale 12,1 milioni di euro, di cui 7,1 milioni di euro in round seed nell’ambito dei programmi “AccelerORA” e “Seed Per il Sud”, oltre a 5 milioni di Euro nell’aumento di capitale della startup Buzzoole, al quale hanno partecipato il Fondo Italia Venture II, StarTIP e Vertis SGR.

Più in dettaglio CDP Venture Capital Sgr ha partecipato con circa 6,4 milioni di euro attraverso il Fondo Acceleratori (tramite il programma “AccelerORA”) e il Fondo Italia Venture II (tramite il programma “Seed per il Sud” che ha co-investito in 4 operazioni seed).

Ai round di investimento hanno partecipato, oltre a Digital Magics che ha investito circa 500 mila euro, e CDP Venture Capital Sgr, anche investitori professionali e istituzionali per oltre 5 milioni di euro. Gli investimenti sono stati realizzati attraverso la sottoscrizione di finanziamenti “convertendo” (quindi senza opzione di rimborso).

Le operazioni di investimento sono state perfezionate in soli 6 mesi ed in modo interamente digitale a conferma del significativo interesse da parte degli investitori e delle istituzioni verso l’asset class delle startup.

Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha così dichiarato: “Questa seconda iniezione di capitali sottolinea la continuità dell’efficace collaborazione con CDP Venture Capital Sgr e il suo team, e conferma l’accelerazione nell’investimento di terzi e la crescita delle opportunità per le startup italiane. Le ulteriori 8 nostre partecipate hanno trovato un partner importante che con Digital Magics e gli altri investitori hanno concretizzato la raccolta di equity, capitale strategico per i piani futuri.”

Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, commenta: “Questo importante secondo round di investimento, insieme a Digital Magics, evidenzia non solo l’impegno che stiamo portando avanti dal lancio del Fondo Nazionale Innovazione, ma soprattutto l’importanza di fare squadra tra i principali attori dell’ecosistema, consentendo lo sviluppo sostenibile dei progetti più meritevoli e innovativi del nostro Paese.”

Le startup partecipate sono le seguenti:

Aworld: startup innovativa con uffici a Torino e a New York, investe nella sostenibilità enel futuro del pianeta, con l'obiettivo di creare una cultura sostenibile attraverso il pubblico, le aziende e le istituzioni. AWorld ha creato una piattaforma social-gamified che premia gli utenti per azioni e comportamenti sostenibili, usando il sistema della gamification.

Axieme Group: startup attiva nell’insurtech che sta portando la digital transformation nel settore assicurativo. Axieme è il primo e unico player in Italia a distribuire polizze Giveback, che danno diritto all’assicurato a ricevere un parziale rimborso del premio pagato in assenza di sinistri. Axidigital opera come “enabler” per player del settore che desiderano entrare nella distribuzione digitale delle polizze assicurative. Axidata agisce da data aggregator per l’analisi di dati e l’attribuzione di uno scoring agli assicurati.

Bikeroom: piattaforma per acquistare bici d’eccellenza online, direttamente dal costruttore, con rateizzazione a tasso 0. Nasce e si sviluppa grazie ad una partnership strategica instaurata con le più importanti case costruttrici per fornire la garanzia di un acquisto online certificato. In base alle preferenze del cliente, la bici viene spedita direttamente a casa o presso un’officina autorizzata Bike-room.

Buzzoole, influencer marketing solution provider leader in Italia in grado di connettere i brand ai content creator attraverso l’utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, offre alle aziende soluzioni per gestire, automatizzare e misurare le campagne di Influencer Marketing, attraverso piattaforme e algoritmi di Intelligenza Artificiale proprietari. Buzzoole collabora con oltre 850 clienti in Europa e vanta uno dei più grandi marketplace di content creator composto da circa 2 milioni di profili.

Crea Assicurazioni: Managing General Agent interamente digitale che sta ridefinendo il processo di sottoscrizione ed erogazione delle polizze assicurative tramite il Machine Learning. La sua tecnologia è basata sul Policy Builder Language, un linguaggio proprietario che permette di digitalizzare qualunque polizza e lo scambio di informazioni tra i vari attori in tempo ridotto. Il modello costruito prezza il rischio in maniera automatica, garantendo l’emissione del certificato assicurativo immediatamente a seguito del completamento della richiesta del cliente.

Criptalia è la piattaforma regolamentata di crowdlending peer-to-peer, che collega le PMI di valore che vogliono investire in un progetto di crescita, con i finanziatori alla ricerca di buoni tassi di interesse e a basso rischio sui cui investire. Criptalia utilizza Blockchain pubbliche permissionless, principalmente con i protocolli Bitcoin ed Ethereum, in quanto si ritiene la Blockchain pubblica l'unica che può garantire sufficiente trasparenza, immutabilità e sicurezza agli investitori. La startup è conforme al 100% al regolamento europeo MiFID II.

ELI WMS: piattaforma in cloud che offre una gestione dinamica e innovativa del magazzino aziendale. Permette di gestire magazzini in qualsiasi parte del mondo senza dover sviluppare l’infrastruttura informatica, utilizzando scanner per la lettura di codici a barre e RFID. Sfrutta tutte le potenzialità delle piattaforme cloud di Google per automatizzare ed ottimizzare le operazioni, riducendo costi e tempi legati alle attività delle persone che operano all’interno del magazzino.

GrowishPay, startup fintech italiana, è leader nelle soluzioni di social payment e-wallet based per pagamenti di gruppo, liste regalo, giftcard, e-wallet management, pagamenti privativi, loyalty e cashback. La società opera con il marchio Growish (collette online), ListaNozzeOnline.com (lista nozze per raccogliere importo dei regali su wallet e sito matrimonio) e ScuolaPay, per pagare in modo semplice e sicuro ogni attività scolastica (coming soon). Forti dell’esperienza di oltre 105.000 utenti ed oltre €35M milioni di transazioni gestite, offre soluzioni B2B2C via API, SDK o piattaforma SaaS in white label per il retail e l’e-commerce con convergenza omnicanale ad oltre 1.000 merchant di primaria importanza.

Plurima, la piattaforma assicurativa digitale più avanzata e completa presente sul mercato, è la prima rete italiana di Agenti di assicurazione indipendenti. Si tratta di un gestionale assicurativo creato per tutti gli intermediari assicurativi A, B ed E, che garantisce accesso e registrazione veloce e senza obblighi, un'ampia gamma di prodotti specifici per ogni esigenza, preventivi rapidi e strumenti completi per la gestione della documentazione precontrattuale, della polizza e degli incassi.

FrescoFrigo, startup innovativa nata con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di Retail (1 mq), permette di migliorare il corretto stile di vita di tutti i giorni, grazie all'accesso privilegiato a prodotti di qualità, freschi e salutari a pochi passi dalla propria scrivania e porta di casa. La startup cura l'intero processo tecnologico, dallo sviluppo hardware a quello software, all’installazione del FrescoFrigo. Grazie ad un’App dedicata al cliente e alla Dashboard per il fornitore, la Società è in grado di gestire, consegnare e rifornire giornalmente FrescoFrigo con un’offerta di alta qualità, funzionale alle necessità del target presente all'interno della location.

SurgiQ: l’approccio unico di SurgiQ semplifica e ottimizza la gestione dei percorsi di guarigione grazie alla visualizzazione e tracciabilità dei dati ed all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per la pianificazione automatica di risorse critiche. La tecnologia utilizzata rende il percorso clinico più efficace, meno invasivo e più leggero per i pazienti, i loro cari ed il personale sanitario, garantendo il raggiungimento degli obiettivi con priorità maggiore.

Volumeet, startup nata con l’obiettivo di sviluppare un social network musicale innovativo per permettere ai fan di tenere traccia di tutti i contenuti social dei propri artisti preferiti, ricevendo notifiche in tempo reale ad ogni nuovo post. Nel corso del 2018, la Società ha sviluppato Musify la prima piattaforma per generare quiz musicali che permette ad aziende e all’industria musicale di creare engagement in maniera innovativa. Ad oggi, la Società ha chiuso un accordo con TIM Musics per l’integrazione delle funzioni della piattaforma Musify all’interno della propria app.

Wenda, nata come startup in ambito foodtech, è un’azienda italiana che collabora con i maggiori player del settore Food&Beverage a livello globale, da produttori a retailer, dalla logistica alle compagnie assicurative. Wenda digitalizza i dati di temperatura e tracciabilità unendoli a quelli di logistica nelle molteplici fasi della distribuzione, integrandosi automaticamente con strumenti di misura e software gestionali, di logistica e di qualità utilizzati dai diversi attori della supply chain. Controllando ogni fase della supply chain, riduce il food waste e valorizza la freschezza, ottimizzando i processi e tagliando tempi e costi, tutelando i consumatori, aumentando la trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità.

Xoko: implementa prodotti digital per il settore turistico e quelli affini. Il suo primo prodotto, Hotelbrand, è una suite di strumenti sviluppata per l’analisi, la comparazione e l’ottimizzazione delle tariffe, delle recensioni, e della brand reputation per le strutture alberghiere. Una dashboard che aiuta le strutture a risparmiare tempo e risorse, riunendo in un’unica applicazione tutti gli strumenti necessari.