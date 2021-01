Coronavirus: Fontana, 'Iss ci ha chiesto ammissione rettifica per zona arancione'**

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - L'Istituto superiore di sanità avrebbe chiesto alla Regione Lombardia di far figurare la sua richiesta di ricalcolo dell'Rt come a seguito di "una rettifica del flusso dati" da parte della Regione, altrimenti non avrebbe permesso il passaggio della Regione nella zona arancione. E' uno dei passaggi del discorso in aula del presidente del consiglio regionale della Lombardia, Attilio Fontana.

Dopo la richiesta di integrazione dati partita dall'Iss, spiega il presidente, "abbiamo chiesto di verificare l'Rt Sintomi del report 35 ma ci è stato detto di dichiarare che tale richiesta doveva essere considerata una rettifica del nostro flusso: mel caso in cui non avessimo consentito di ammettere una rettifica del dati, l'Iss ci ha comunicato che non avrebbe formalizzato il nostro valore permettendoci di entrare in zona arancione, e questo mi sembra abbastanza grave", ha detto Fontana.