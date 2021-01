Rsm al fianco del Gruppo Autodis Italia nell’acquisizione di 2G Padauto S.r.l.

RSM ha assistito Autodis Italia Holding Srl nelle attività di due diligence per l’acquisizione tramite la controllata Ovam S.p.A. dello storico distributore bolognese 2G Padauto S.r.l.. In particolare, RSM Italy Corporate Finance Srl ha seguito il processo di Financial Due Diligence con il team composto da Luca D’Ambrosio e Francesco Greco e RSM Studio Palea Lauri Gerla ha curato il processo di Tax Due Diligence con il team composto da Edoardo Fea e Michele Furnari.

Il Gruppo Autodis Italia, nato nel 2017 dall’unione di OVAM, RICAUTO, TOPCAR e, nel 2018, GGROUP, si propone come operatore di riferimento della distribuzione ricambi auto indipendente su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo, con 14 sedi distributive dislocate tra nord, centro e sud Italia, oltre 400 collaboratori e 250.000 referenze disponibili su oltre 188 marchi trattati, realizza un fatturato consolidato di 200M€. Il private label Xenergy, la divisione Xmaster, dedicata alla formazione tecnica e vendita di attrezzatura e servizi alle officine e la gestione di oltre 1.500 officine affiliate completano l’offerta di Autodis Italia rendendolo un attore unico del panorama distributivo Italiano.

Un’operazione importante che rafforza la leadership nel mercato dell’aftermarket in Italia del Gruppo Autodis Italia, controllato dal gruppo francese Parts Holding Europe, a sua volta detenuto dall’azionista di riferimento Bain Capital.