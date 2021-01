Palermo: ragazza morta nel burrone, fidanzato non risponde al pm**

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Pietro Morrreale, il ragazzo di 19 anni che ieri ha fatto ritrovare il cadavere della sua fidanzata, Roberta Siragusa di 19 anni, in un burrone a Caccamo (Palermo), si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm della Procura di Termini Imerese Barbaro che coordina l'inchiesta. Il ragazzo come apprende l'Adnkronos si trova ancora nei locali della caserma di Termini Imerese in attesa della decisione del magistrato.