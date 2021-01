Palermo: legale fidanzato ragazza uccisa, 'è distrutto'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "Pietro è distrutto, come tutta la sua famiglia". Così, all'Adnkronos, l'avvocato Giuseppe Di Cesare, che con Angela Maria Barillaro difende Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni, fermato oggi con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della fidanzata 17enne Roberta Siragusa. Morreale nella notte si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi il provvedimento di fermo.