Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Per evitare di precipitare verso il voto anticipato, "in questa situazione difficilissima, il Pd sta lavorando per garantire -ovviamente sulla base di un programma di legislatura- un governo autorevole, con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Immagina.