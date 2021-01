Roma, 25 gen. (Adnkronos) - E' fissata per domani sera alle 22.30 una riunione con Matteo Renzi, a quanto si apprende, per decidere la posizione sulla giustizia. La linea di Italia Viva, si fa sapere, in generale resta quella di disponibilità fatta uscire con il documento sottoscritto da tutti i parlamentari Iv.