Governo: Nannicini, 'Conte si dimetta e poi riprendere dialogo con Iv'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Conte dovrebbe dimettersi, aiuterebbe a sbrogliare la matassa e rafforzerebbe anche lui". Lo dice il senatore Pd, Tommaso Nannicini, in un'intervista a FanPage.

"Il Presidente del Consiglio-continua- è stato un punto di equilibrio e può continuare a esserlo, ma dipende anche da lui. Per me il tema non sono i nomi, ma il programma di legislatura. Con la premessa che secondo me serve un governo politico. Non vorrei che dopo la caccia ai transfughi partisse la caccia ai tecnici. Non è quello che serve".

Con Renzi si può dialogare, sostiene Nannicini, "se si mettono da parte veti e personalismi, non è tardi per riaprire il dialogo, partendo dalla maggioranza che ha dato vita al Conte bis e provando ad allargarla per trovare un governo all'altezza della fase drammatica che stiamo vivendo", conclude Nannicini.