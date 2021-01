Governo: Morassut (Pd), 'Conte punto equilibrio coalizione'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Il Pd da un giudizio positivo sul lavoro svolto dal Presidente del Consiglio. Conte è un punto di equilibrio per questa maggioranza e figura centrale per un eventuale dialogo con altre forze che a questa guardano. Il Pd ha avanzato le sue proposte, anche talvolta discordanti con quelle del premier, mantenendo un ruolo di pungolo e mediazione. A Italia Viva non abbiamo mai chiuso le porte ma non si può aprire una crisi e poi rientrare come se nulla fosse accaduto”. Così il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut (Pd), intervenendo a SkyTg24.

“Il Pd non minaccia le elezioni, ma le elezioni possono essere l’esito di una situazione complicata che si è venuta a creare non per colpa del Pd. Con Italia Viva il dialogo non si è mai interrotto ma serve, da parte loro, una responsabilità che in queste settimane non c’è stata”, ha concluso Morassut.