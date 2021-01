Governo: Meloni, 'Zingaretti ammette che esecutivo Conte non è autorevole'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Nicola Zingaretti dice che il Pd è impegnato per garantire all’Italia un governo 'autorevole'. Il segretario del Pd ammette candidamente che l’esecutivo Conte non lo è. Fdi lo sostiene fin dall’inizio: questo governo non è all’altezza, non ha visione e non è capace di risolvere i problemi concreti degli italiani. La via maestra da seguire per dare alla Nazione un governo forte, coeso e autorevole rimangono le elezioni". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.