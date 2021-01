Coronavirus: Oxfam, da marzo 2020 ricchezza 36 miliardari italiani +45,7 mld

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - In Italia da marzo 2020 la ricchezza di 36 miliardari italiani è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro: una somma che equivale a 7.570 euro per ognuno dei 6 milioni di italiani facenti parte del 10% più povero. E' quanto emerge da 'Il virus della disuguaglianza', il nuovo rapporto pubblicato oggi da Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos.