Coronavirus: Guterres, 'sbagliato pensare di salvarsi vaccinando solo in Paesi ricchi'**

Davos, 25 gen. (Adnkronos) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede che i vaccini contro il covid siano resi disponibili "per tutti, in tutti i Paesi del mondo". "Se i Paesi più ricchi pensano di salvarsi vaccinando solo la loro popolazione, si sbagliano: è chiaro ora il pericolo di mutazioni che rende il virus ancora più resistente. Dobbiamo agire velocemente, aumentando la produzione di vaccini e rendendo disponibili i brevetti", ha affermato nel suo intervento al summit di Davos, denunciando che ora i Paesi più poveri "sono senza vaccini". La distribuzione dei vaccini "non è la panacea", ha aggiunto indicando nella drammatica crisi socio economica provocata dalla pandemia il secondo problema da affrontare a livello globale e multilaterale. "La ripresa dalla crisi del covid deve essere usata per spostarci dalla fragilità alla resilienza", ha sottolineato, precisando che la ripresa dovrà essere "globale e inclusiva e verde".