Cinema: De Niro torna in 'The Formula', film per Netflix diretto da McMurray**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Gerard McMurray, che ha diretto 'Il Codice del Silenzio', uno dei primi lungometraggi originali di Netflix per lo streamer, è tornato in studio e dirigerà 'The Formula', con John Boyega e Robert De Niro come protagonisti. McMurray scriverà, dirigerà e produrrà il film tramite la sua società di produzione di recente formazione Buppie Productions. Anche Jane Rosenthal, De Niro e Berry Welsh figurano tra i produttori.

La storia seguirà un prodigio delle corse di Formula Uno che è costretto a diventare un pilota in fuga per salvare l'unica famiglia che gli è rimasta. Il progetto è nato dall'accordo di Rosenthal e Welsh con Netflix. Jason Michael Berman è il produttore esecutivo, con Sam Shaw e Ephraim Walker di Buppie Productions come co-produttori.

Boyega ha recentemente recitato nell'acclamata serie di film antologici di Steve McQueen 'Small Axe', con protagonista la puntata 'Red, White and Blue'. In precedenza, ha preso parte alla trilogia del sequel di 'Star Wars' e 'Detroit'. Attualmente è impegnato nella produzione di They Cloned Tyrone con Jamie Foxx.