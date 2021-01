Carrefour: Le Maire, 'offerta Couche-Tard? timing e approccio non erano giusti'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non era il timing giusto né l'approccio giusto nel momento in cui l'economia è alle prese con una pandemia. Penso che gli Stati Uniti e la Germania avrebbero agito come noi dicendo un secco no". Ad affermarlo, intervenendo al World Economic Forum di Davos, è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire tornando sulla vicenda Carrefour e lo stop del governo francese all'offerta del gruppo canadese Couche-Tard. Questa decisione, spiega Le Maire, "non significa che la Francia non sia un paese attrattivo per gli investimenti. Vogliamo diventarlo sempre di più e vogliamo essere il paese più attrattivo in Europa. Non bisogna mischiare la vicenda Carrefour con un'eventuale mancanza di attrattività del paese. Sono questioni diverse".