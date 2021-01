Brexit: Sala, 'Milano nel suo ruolo finanziario ora può fare di più'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Milano può accrescere il suo ruolo dal punto finanziario, negli anni a venire. Ne è convinto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Siamo in un momento difficile ma che prima ancora di immaginare cosa si debba fare per uscire da questa situazione bisogna avere alcune accortezze: la prima è non cercare di tornare il più in fretta possibile alla situazione precedente", dice, partecipando all'evento per i 50 anni dell'Aiaf.

Poi, "la pandemia deve darci la forza di cambiare, non dobbiamo solo subire questa pandemia", e questo vale sia per la città che per l'Aiaf, secondo il sindaco. "Il momento che si prefigura ci dà delle opportunità e Milano - dice - rispetto al suo ruolo finanziario può fare di più. E a ciò si aggiunge ciò che la Brexit ci porterà. Questo è il momento di dare di più".