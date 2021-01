Governo: Casini, 'voto anticipato evocato per spaventare, Conte apra crisi o perde credibilità'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Il tema delle elezioni anticipate viene evocato per spaventare la gente e spingerla a comportamenti di sostegno al governo, però anche i bambini dell'asilo capiscono che oggi il tema non sono le elezioni. Oggi il tema è una crisi politica che è aperta e che il presidente del Consiglio invece non ha aperto". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

"Invece che aprire la crisi e trovare la via maestra per vedere se c'era una composizione, il presidente del Consiglio -ha sottolineato l'ex presidente della Camera- si è affannato in questa corsa ai Responsabili, che ha un risultato solo: uccidere, distruggere la credibilità del governo in tempi drammatici, che non può affidare il suo destino a uno che arriva che è vegano, che dice che però non farà il vaccino, che si arrampica su un albero. Quando la politica è sostituita dalla aritmetica si perde sempre. Mi ricordo Berlusconi, ci ricordiamo Prodi, quando i governi hanno incominciato a fare il conto con il pallottoliere sono caduti".