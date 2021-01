Coronavirus: Messina (Intesa Sp), 'affrontare temi globali con approccio sistemico'

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Il World economic forum assume quest’anno un significato nuovo. In un momento così difficile e critico è tanto più importante riunirsi per trovare messaggi di speranza e unità. La situazione attuale ha dato infatti a tutti noi il senso dell’urgenza di un agire rapido, intelligente e pragmatico e, allo stesso tempo, della necessità di affrontare le questioni globali con un approccio sistemico". Con queste parole Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo, è intervenuto questa sera (in modalità remota) alla cerimonia di apertura dell'evento di Davos.

"Sono convinto che istituzioni e imprese debbano impegnarsi individualmente per contribuire a risolvere situazioni complesse come quella in cui ci siamo venuti a trovare ma che questo obiettivo possa essere raggiunto solo con un impegno congiunto", ha concluso Messina.