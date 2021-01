Milano, 24 gen. (Adnkronos) - In aumento in Lombardia il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: sono 405 (+7 rispetto a ieri). Cala invece il numero dei pazienti non in terapia intensiva: 3.428 (-71). Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria.